«Он тупо заточен на то, чтобы бить». Кафельников сравнил Янника Синнера и Новака Джоковича

Бывший теннисист олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряда экс первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников сравнил лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и экс первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«У Джоковича в арсенале есть многое, он может и в атаке играть, и в обороне. Синнер — одноплановый. Он тупо заточен на то, чтобы бить. Вот это модифицированная версия того же Хрбаты и Йохансона, понимаешь. Более модернизированная», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Напомним, в октябре Синнер дважды обыгрывал Джоковича: в финале «Мастерса» в Шанхае (7:6 (7:4), 6:3) и в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии (6:2, 6:7 (0:7), 6:4).