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Анастасия Мыскина: подружек в туре не бывает

Анастасия Мыскина: подружек в туре не бывает
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Бывшая теннисистка чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 экс ракетка мира россиянка Анастасия Мыскина высказалась о дружбе в WTA-туре.

«Подружек не бывает в туре. Да, есть хорошее отношение, кто-то с кем-то переписывается, но очень близко никто не дружит», — приводит слова Мыскиной телеграм-канал «Больше!»

Напомним, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко находится в дружеских отношениях с 14-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой и Онс Жабер из Туниса. Россиянки Мирра Андреева и Дарья Касаткина тесно общаются, Мирра часто принимает участие в съёмках влога Касаткиной.

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