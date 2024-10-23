Анастасия Мыскина: подружек в туре не бывает

Бывшая теннисистка чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 экс ракетка мира россиянка Анастасия Мыскина высказалась о дружбе в WTA-туре.

«Подружек не бывает в туре. Да, есть хорошее отношение, кто-то с кем-то переписывается, но очень близко никто не дружит», — приводит слова Мыскиной телеграм-канал «Больше!»

Напомним, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко находится в дружеских отношениях с 14-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой и Онс Жабер из Туниса. Россиянки Мирра Андреева и Дарья Касаткина тесно общаются, Мирра часто принимает участие в съёмках влога Касаткиной.