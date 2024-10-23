«У них есть тиктокеры, свои предводители». Евгений Кафельников — о юных теннисистах

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о разнице поколений в теннисе на примере своего племянника.

— Я знаю, что ты тренируешь своего племянника, помогаешь.

— Да, помогаю.

— Вот скажи, а как он тебя слушает? Вот допустим, твои слова он….

— Он меня вообще не слушает. Такое ощущение, что у него информация в одно ухо влетает, а из другого уха вылетает. Но это ещё раз говорю, потому что такое поколение сейчас детей. Телефоны, гаджеты, там, снэпчаты, всё, что угодно.

— Ну хорошо, а кого они слушают тогда?

— Они никого не слушают. Вот у них есть тиктокеры, у них есть там в своем кругу предводители, — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».