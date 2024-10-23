«У ребят вообще печальная ситуация». Кафельников — о новом поколении России в теннисе

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о разнице между российскими юниорами и юниорками.

«Девочки, как и всегда это было в нашей стране, они немного отличаются от ребят, они могут конкурировать. Живая конкуренция внутри страны есть, они между собой соревнуются, чтобы поддерживать этот уровень. И когда они приезжают на соревнования в Европу с лучшими играть, они их обыгрывают.

Но что касается ребят, там вообще печальная ситуация, потому что, казалось бы, ты первый-второй номер в нашей стране, а когда ты уже приезжаешь туда, ты просто там никто», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».