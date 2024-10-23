Кафельников — выборах президента ФТР: как говорил Рамзан Кадыров, я полевой боец

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о возможности стать новым президентом Федерации тенниса России, заявив, что хотел бы, чтобы действующий глава организации Шамиль Тарпищев остался на своём посту.

— Жень, скоро выборы президента федерации. Ты свою кандидатуру не собираешься выдвигать?

— Я не справлюсь. Я не могу ходить по кабинетам, я не могу ходить на отчёты. Я, как у нас Рамзан Кадыров говорил, я полевой боец. Я могу только подсказывать, как руководить процессом на корте. А вне корта заниматься политикой и этой всей историей я не смогу. Поэтому нет, я себя не вижу на этом посту. Я очень надеюсь, что Шамиль Анвярович ещё [останется] как минимум на один срок. Потому что он реально очень много делает, и мы все его за это любим. Я ещё раз говорю, что тут не нужно изобретать велосипед. Есть человек, который реально для тенниса очень много делает. И живёт этим ежедневной основой, — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».