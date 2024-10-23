«А за кого бороться?» Кафельников – о смене российскими теннисистами гражданства

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что Федерация тенниса России не может составлять конкуренцию другим странам в борьбе за сохранение местных теннисистов.

— Почему вы не боретесь за игроков?

— За кого бороться? Объясни, за кого бороться?

— Ту же Рыбакину, Шевченко, Аванесян.

— Шевченко никогда в России не тренировался. У него родители состоятельные. И когда вот ты говоришь, что давайте подпишем контракт с федерацией, никто не хочет этого делать. Очень много отказываются от поддержки.

Причины, я думаю, что ты должна у них спрашивать. Я за каждого из них, за Аванесян не могу, понимаешь, говорить, почему она вдруг ни с того ни с сего, получав дотацию от федерации, получав там деньги на существование, она вдруг не с того, не с того перешла играть за Армению. Я не знаю. Мы не можем бороться за теннисистов, которые по собственному желанию хотят поменять своё [спортивное гражданство].

Как ты можешь конкурировать с господином Тамуратовым, у которого состояние 10 миллиардов долларов? Ты не можешь по определению конкурировать с таким человеком, который просто берёт и тупо перекупает каждого теннисиста. Он же не берёт теннисистов у себя в стране и не развивает. Они растут за наш счёт, а он при этом приходит и предлагает условия, которые мы не можем. Мы не можем предложить им по 500 тысяч долларов в год. У нас в теннис играет огромное количество, у нас детей масса, понимаешь? Мы должны устраивать мероприятия, мы должны устраивать турниры, мы тратим деньги, — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».