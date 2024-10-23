Две россиянки на следующей неделе займут свои наивысшие позиции в рейтинге WTA

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на следующей неделе займут наивысшие позиции в рейтинге WTA в своей карьере.

После поражения 10-й ракетки мира бразильской теннисистки Беатрис Хаддад-Майи в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с Бьянкой Андрееску из Канады (0:3, отказ), Андреева гарантированно станет 15-й ракеткой мира (в данный момент она — 17-я), а Шнайдер (16-я) займёт как минимум 14-е место в рейтинге WTA.

Сегодня, 23 октября, Диана одержала уверенную победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с 49-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Болгарии Викторией Томовой со счётом 6:2, 6:2. Её итоговая позиция в рейтинге WTA зависит от выступления на соревнованиях в столице Японии.