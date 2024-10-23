Патрик Муратоглу назвал теннисиста из «Большой тройки», которого стал бы тренировать

Известный французский специалист Патрик Муратоглу высказался о представителях «Большой тройки» сербском теннисисте Новаке Джоковиче, испанце Рафаэле Надале и Роджере Федерере из Швейцарии.

«Все трое уникальны. Любой из них мне бы наверняка понравился, но если бы мне пришлось выбирать кого-то одного, чтобы тренировать, я бы выбрал Новака, потому что всегда знал, что он станет величайшим. Во-первых, потому, что он мог бы играть дольше, его тело здоровее, чем у двух других игроков. И я чувствую, что его мотивация стать величайшим была очень огромной. По этой причине, поскольку мы вовлечены в этот конкурентный мир, и если вы работаете с одним из трёх, вы хотите работать с тем, кто, по вашему мнению, станет величайшим.

Я не говорю, что он играет лучше, чем другие, я не хочу никого обидеть. Но с точки зрения достижений, Новак величайший», — приводит слова Муратоглу TennisUptoDate со ссылкой на Talking Tennis.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.