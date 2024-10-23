Роджер Федерер — Доминику Тиму: ты побеждал меня на всех покрытиях

Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обратился к завершившему спортивную карьеру чемпиону US Open — 2020 представителю Австрии Доминику Тиму.

«Каким бы ни было покрытие, ты всегда находил способ сразить меня своими громовыми ударами. Но самое главное, ты сделал это с изяществом и спортивным мастерством», — написал Федерер в своём аккаунте в соцсетях.

Федерер и Тим провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 5:2 в пользу австрийца, который по два раза выиграл у швейцарского теннисиста на грунте и харде и в одном матче на траве.

Во вторник, 22 октября, Тим провёл свой последний официальный матч: в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.