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Андрей Рублёв — Алехандро Табило: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Базеле

Андрей Рублёв — Алехандро Табило: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Базеле
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Сегодня, 23 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 21-й номер мирового рейтинга Алехандро Табило из Чили. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 20:30 мск.

Базель. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
21
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Теннисисты впервые сыграют друг с другом на турнире уровня ATP.

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).

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