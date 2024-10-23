Андрей Рублёв — Алехандро Табило: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Базеле

Сегодня, 23 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) состоится матч второго круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 21-й номер мирового рейтинга Алехандро Табило из Чили. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 20:30 мск.

Теннисисты впервые сыграют друг с другом на турнире уровня ATP.

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).