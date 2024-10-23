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Григор Димитров обыграл Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Вене

Григор Димитров обыграл Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Вене
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл 46-ю ракетку мира китайца Чжан Чжичжэня — 6:4, 7:5.

Вена. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 15:10 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Чжан Чжичжэнь
46
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Матч продолжался 1 час 38 минут. Болгарский спортсмен выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и единственный выигранный брейк-пойнт из семи.

В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Димитров сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем, обыгравшим в первом круге венгра Фабиана Марожана — 7:6 (7:5), 6:1.

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