Григор Димитров обыграл Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Вене
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл 46-ю ракетку мира китайца Чжан Чжичжэня — 6:4, 7:5.
Вена. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 15:10 МСК
9
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
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46
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Матч продолжался 1 час 38 минут. Болгарский спортсмен выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и единственный выигранный брейк-пойнт из семи.
В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Димитров сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем, обыгравшим в первом круге венгра Фабиана Марожана — 7:6 (7:5), 6:1.
Комментарии
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