Капитан команды Казахстана назвал турниры, где планирует сыграть Елена Рыбакина

Капитан женской сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал возможное участие лидера сборной, пятой ракетки мира Елены Рыбакиной в будущих матчах первой мировой группы «Кубка Билли Джин Кинг», который пройдёт 16-17 ноября в столичном национальном теннисном центре Beeline Arena.

«Сейчас наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной Кореи. В состав национальной команды заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева. Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счёт успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и, если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твёрдо настроена сыграть в матчах с командой Кореи», — приводит слова Щукина официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.