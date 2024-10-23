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Девушка Тейлора Фрица забавно отреагировала на смену имиджа теннисиста

Девушка Тейлора Фрица забавно отреагировала на смену имиджа теннисиста
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Морган Риддл, девушка финалиста US Open – 2024 шестой ракетки мира из США Тейлора Фрица, отреагировала на смену имиджа своего возлюбленного.

«Боже мой, я не думала, что ты сделаешь это на самом деле. Я думала, ты просто подстригся», — обратилась Риддл к теннисисту в социальных сетях.

Напомним, Фриц изменил свой имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Фотографию спортсмена с новой причёской и цветом волос выложил норвежский диджей и музыкальный продюсер Kygo.

Ранее Фриц снялся с турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 21 по 27 октября. Также на турнире не выступит его соотечественник Себастьян Корда (22-й в рейтинге ATP).

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