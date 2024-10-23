Бен Шелтон заявил, что 40 побед за сезон — его главная цель на оставшуюяся часть сезона

Полуфиналист US Open – 2023 23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон назвал главную цель на оставшуюся часть сезона. По словам спортсмена, он будет стремиться к 40 победам за сезон. Сейчас его показатели — 38 побед при 23 поражений. Свою 38-ю победу он одержал вчера, 23 октября, в 1-м туре турнира категории WTA-500 в Базеле (Швейцария). Там он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 6:4).

«Да, в этом году у меня осталось ещё два турнира, так что я буду стараться добиться этих показателей изо всех сил. В Базеле я вышел на матч с большой уверенностью в себе, благодаря тому, что держал эти цифры в своей голове. Вышел и полностью выполнил свой план на игру. Это ведь тот тип покрытия, на котором мне действительно комфортно играть», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.