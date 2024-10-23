Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Может войти в десятку рейтинга». Чесноков выделил самую прогрессивную теннисистку России

«Может войти в десятку рейтинга». Чесноков выделил самую прогрессивную теннисистку России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высоко оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева провела очень хороший сезон. Она выиграла свой первый титул WTA, вышла в полуфинал на турнире Большого шлема, взяла серебро Олимпиады в паре. В 17 лет она показывает потрясающие результаты. Она быстро растёт, у неё очень хорошие ноги, чувство мяча. Я думаю, в следующем сезоне она может войти уже в десятку мирового рейтинга», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На следующей неделе Мирра Андреева гарантированно станет 15-й ракеткой мира после поражения Беатрис Хаддад-Майи в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с Бьянкой Андрееску из Канады (0:3, отказ).

Материалы по теме
Две россиянки на следующей неделе займут свои наивысшие позиции в рейтинге WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android