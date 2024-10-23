«Может войти в десятку рейтинга». Чесноков выделил самую прогрессивную теннисистку России

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высоко оценил перспективы российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева провела очень хороший сезон. Она выиграла свой первый титул WTA, вышла в полуфинал на турнире Большого шлема, взяла серебро Олимпиады в паре. В 17 лет она показывает потрясающие результаты. Она быстро растёт, у неё очень хорошие ноги, чувство мяча. Я думаю, в следующем сезоне она может войти уже в десятку мирового рейтинга», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На следующей неделе Мирра Андреева гарантированно станет 15-й ракеткой мира после поражения Беатрис Хаддад-Майи в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с Бьянкой Андрееску из Канады (0:3, отказ).