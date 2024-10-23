Доминик Тим высказался о как минимум пяти победах в матчах с каждым из «Большой тройки»

Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал интересную статистику против 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, двукратного олимпийского чемпиона испанца Рафаэля Надаля и 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера.

“Это были одни из лучших матчей. Матчи высшего уровня. Все поединки против ”Большой тройки", не только победы, но и вообще все матчи, были особенными, потому что я вырос, наблюдая за ними по телевизору. Я помню, что первым матчем, просмотр которого я действительно запланировал, был полуфинал «Ролан Гаррос» 2005 года, Федерер против Надаля. И внезапно я оказался на корте против всех этих парней. Так что все матчи против них были действительно потрясающими, и я очень горжусь тем, что у меня их было так много”, — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Напомним, Тим — один из двух игроков в истории, наряду с Энди Марреем, который одержал как минимум пять побед в матчах на уровне ATP над каждым игроком из «Большой тройки». Он имеет статистику: 5-2 в матче с Федерером, 6-10 в матче с Надалем и 5-7 в матче с Джоковичем. Вчера австриец завершил спортивную карьеру.