Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг турнира в Вене

Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг турнира в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого раунда он уверенно обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Вена. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Тьяго Уайлд
78
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

Матч продолжался 1 час 27 минут. Россиянин выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. Его соперник четыре раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с победителем пары Накашима – Пол.

Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

Материалы по теме
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android