Карен Хачанов уверенно вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого раунда он уверенно обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 27 минут. Россиянин выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. Его соперник четыре раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с победителем пары Накашима – Пол.
Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).
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