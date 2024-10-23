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Доминик Тим: надеюсь, я не последний чемпион ТБШ, который владел одноручным бэкхендом

Доминик Тим: надеюсь, я не последний чемпион ТБШ, который владел одноручным бэкхендом
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Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался он использует в игре одноручный бэкхенд.

“Во время моего последнего матча я действительно хотел сделать несколько своих фирменных ударов, чтобы в последний раз показать их болельщикам в качестве профессионального игрока. Это было очень важно для меня, и я думаю, людям это понравилось. Удар слева одной рукой — это очень хороший удар, который, к сожалению, мы видим все реже и реже, но, к счастью, вокруг все ещё есть несколько очень хороших игроков, таких как Лоренцо Музетти, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов и другие. Я надеюсь, что они продолжат в том же духе, и я действительно надеюсь, что я не последний чемпион Большого шлема, который использовал одноручный бэкхенд", — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

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