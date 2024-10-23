Тим: я был теннисистом в течение 25 лет, так что мне ещё нужно обдумать своё будущее

Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свои планы после завершения карьеры.

“Сейчас меня переполняют эмоции. Конечно, мне очень грустно, потому что вся австрийская публика поддерживала меня на протяжении всего матча. Я определенно буду скучать по этому ощущению. Но есть и некоторое облегчение, потому что в последние недели и месяцы я много думал о том, как будет выглядеть этот последний матч и последняя игровая неделя. Теперь, когда я с этим покончил, я чувствую облегчение.

При этом, конечно, я все еще очень взволнован. Я был профессиональным игроком в течение 25 лет. Это очень долгий срок, поэтому мне всё еще нужно обдумать своё будущее. Но я очень счастлив и надеюсь, что фанаты тоже”, — приводит слова Тима Tennis.com.