Даниил Медведев и Андрей Рублёв отказались от участия на турнире в Санкт-Петербурге

Генеральный директор компании‑организатора «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон сообщила, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв не примут участие в выставочном турнире.

«К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы разговаривали со многими теннисистами. Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьёзные спонсорские контракты. Для спортсменов это серьёзные риски. Медведев и Рублёв очень положительно относятся к турниру, они ранее участвовали в St. Petersburg Open», — приводит слова Камельзон «Матч ТВ».

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдёт в Санкт‑Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.