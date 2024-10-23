Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд проиграл Роберто Баутиста-Агуту в первом круге турнира в Базеле

Каспер Рууд проиграл Роберто Баутиста-Агуту в первом круге турнира в Базеле
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария). В матче 1/16 финала он в двух сетах проиграл 45-й ракетке мира испанцу Роберто Баутисту-Агуту — 3:6, 6:3, 6:3. Теперь в гонке на Итоговый турнир норвежца могут обогнать Андрей Рублёв и Алекс де Минор, если они хорошо выступят на этой неделе.

Базель. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 16:50 МСК
Роберто Баутиста-Агут
45
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Норвежский спортсмен выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%). На счету его соперника пять эйсов, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнт из шести.

В 1/8 финала соревнований в Базеле Баутиста-Агут сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, обыгравшим в первом круге 19-летнего китайца Цзюнчэна Шана — 6:1, 6:4.

Сетка турнира в Базеле
Таблица турнира в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android