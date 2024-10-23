Каспер Рууд проиграл Роберто Баутиста-Агуту в первом круге турнира в Базеле

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария). В матче 1/16 финала он в двух сетах проиграл 45-й ракетке мира испанцу Роберто Баутисту-Агуту — 3:6, 6:3, 6:3. Теперь в гонке на Итоговый турнир норвежца могут обогнать Андрей Рублёв и Алекс де Минор, если они хорошо выступят на этой неделе.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Норвежский спортсмен выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%). На счету его соперника пять эйсов, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнт из шести.
В 1/8 финала соревнований в Базеле Баутиста-Агут сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, обыгравшим в первом круге 19-летнего китайца Цзюнчэна Шана — 6:1, 6:4.
- 23 октября 2024
-
19:30
-
19:25
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:29
-
17:47
-
17:46
-
17:33
-
17:33
-
16:51
-
16:30
-
15:39
-
14:50
-
14:32
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
11:45
-
11:03
-
10:53
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
08:58
-
01:04
-
00:56
-
00:50
-
00:38