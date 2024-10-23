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Рафаэль Надаль обратился к Доминику Тиму по случаю завершения его спортивной карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к завершившему спортивную карьеру чемпиону US Open — 2020 представителю Австрии Доминику Тиму.

«Спасибо, Доми», — написал Надаль в своём аккаунте в соцсетях, сделав репост видео с самыми яркими моментами из карьеры австрийца.

Надаль и Тим провели между собой 16 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 6:10 в пользу испанца.

Во вторник, 22 октября, Тим провёл свой последний официальный матч: в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

Ранее Надаль объявил, что матчи на Кубки Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере.