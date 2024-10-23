Организатор турнира в Санкт-Петербурге: для Джоковича поездка в Россию является риском

Генеральный директор компании‑организатора «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не выступит на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.

«Мы разговаривали с Новаком, у нас есть контакт. Морально Джокович готов приехать в Россию, но у него также большие международные контракты, поэтому для него поездка в Санкт‑Петербург является риском», — приводит слова Камельзон «Матч ТВ».

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет в Санкт‑Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Ранее от участия отказались российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.