Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Организатор турнира в Санкт-Петербурге: для Джоковича поездка в Россию является риском

Организатор турнира в Санкт-Петербурге: для Джоковича поездка в Россию является риском
Комментарии

Генеральный директор компании‑организатора «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не выступит на выставочном турнире в Санкт-Петербурге.

«Мы разговаривали с Новаком, у нас есть контакт. Морально Джокович готов приехать в Россию, но у него также большие международные контракты, поэтому для него поездка в Санкт‑Петербург является риском», — приводит слова Камельзон «Матч ТВ».

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет в Санкт‑Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Ранее от участия отказались российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Даниил Медведев и Андрей Рублёв отказались от участия на турнире в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android