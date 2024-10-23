Дарья Касаткина: с точки зрения психологической стабильности это был мой лучший сезон

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свою игру в нынешнем сезоне.

“Что касается результатов, я бы сказала, что этот сезон был очень похож на предыдущие два года, когда я уже финишировала в топ-10 рейтинга WTA. Однако с точки зрения психологической стабильности я думаю, что это был мой лучший сезон. Говоря об игре, то по сравнению с другими годами, я думаю, что тоже стала лучше. Я очень рада вернуться в топ-10, это так много значит для меня, и я с нетерпением жду последнего турнира года”, — приводит слова Касаткиной Punto de Break.

В нынешнем сезоне Дарья Касаткина имеет статистику: 39 побед при 21 поражении. Она играла в финалах турниров в Аделаиде, Абу-Даби, Чарльстоне и Сеуле, а также выигрывала титулы в Истборне и Нинбо.