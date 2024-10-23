«Мне очень повезло с генетикой». Касаткина объяснила, как справляется с проблемами в туре

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о сложностях в теннисном туре.

«Это моя шестая неделя в Азии, мой пятый турнир в этой части сезона, но я в порядке. Чувствую себя хорошо. Но я вижу других теннисисток, которым приходится бороться с собой и с окружающими вещами и физически, и морально. На контрасте с этим я довольна собой. К счастью, я одна из тех, кому не нужен физиотерапевт на постоянной основе. Я не езжу с доктором на турнире. Так что в этом плане мне очень повезло с генетикой.

Наташа (подруга Касаткиной. — Прим. «Чемпионат») путешествует со мной, так как мне очень важно иметь кого-то, кто мог бы подбодрить меня и выслушать всю ту чушь, которую я постоянно говорю. Я поняла, как важно иметь людей, с которыми можно просто расслабиться и поужинать. Это также даёт мне заряд энергии. Очень сложно путешествовать столько недель, сколько мы проводим, это утомительно умственно и физически, но в этом году я думаю, что справилась с этим довольно хорошо. Очень горжусь собой, особенно учитывая конец года, который я провожу так успешно», — приводит слова Касаткиной Punto de Break.