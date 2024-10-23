Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Вене
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов узнал своего соперника по второму кругу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче за выход в четвертьфинал Хачанов встретится с американски теннисистом 38-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой, который обыграл своего соотечественника 12-ю ракетку мира Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Вена. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 17:05 МСК
38
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
12
Томми Пол
Т. Пол
Матч продолжался 1 час 46 минут. Накашима выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Встреча Хачанова с Накашимой на турнире в Вене состоится завтра, 24 октября.
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