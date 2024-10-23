Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Вене

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов узнал своего соперника по второму кругу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче за выход в четвертьфинал Хачанов встретится с американски теннисистом 38-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой, который обыграл своего соотечественника 12-ю ракетку мира Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Накашима выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Встреча Хачанова с Накашимой на турнире в Вене состоится завтра, 24 октября.