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Дарья Касаткина назвала моменты, которые могут выбить её из привычного ритма жизни

Дарья Касаткина назвала моменты, которые могут выбить её из привычного ритма жизни
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина назвала моменты, которые могут выбить её из привычного ритма жизни.

«Иногда человек не знает, когда проблемы постучатся в его дверь. Например, в мае прошлого года я была немного подавлена тем, что не смогла отпраздновать свой день рождения так, как хотела. Не могла из-за того, что не была со своими друзьями и семьёй, так как мне предстояло участвовать в турнире. Такие простые вещи как раз самые опасные. Они в любой момент могут сломать тебя», — приводит слова Касаткиной Punto de Break.

Напомним, ранее 27-летняя Касаткина выиграла титул WTA-500 в Нинбо (Китай). Это её восьмой трофей в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

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