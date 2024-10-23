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Стало известно, какие теннисисты выступят на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Стало известно, какие теннисисты выступят на выставочном турнире в Санкт-Петербурге
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов и 32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик примут участие в «Трофеи Северной Пальмиры», сообщает «Матч ТВ». Выставочный турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.

Отметим, согласие на участие также дали Анастасия Потапова (Россия), Диана Шнайдер (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан).

Ранее от участия отказались российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Генеральный директор компании‑организатора «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила, что теннисисты рискуют потерять спонсорские контракты.

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