Синнер — о Тиме: независимо от звания, он всегда здоровался и разговаривал с молодыми

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался о завершении спортивной карьеры чемпиона US Open — 2020 представителя Австрии Доминика Тима.

«Я никогда не играл против Доминика в официальном матче, но как человек и личность он всегда казался мне невероятным. Независимо от того, в каком звании он был, он всегда здоровался с нами или даже начинал разговаривать с молодыми. Я все еще с нетерпением жду встречи с ним на турнирах, хотя бы в качестве приглашённого гостя. Уверен, что все игроки будут скучать по нему», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.