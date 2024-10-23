Тейлор Фриц ответил, что его впечатляет в игре Синнера и Алькараса

Финалист US Open – 2024 шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высоко оценил игру Янника Синнера и Карлоса Алькараса в обороне.

«Больше всего меня впечатляет игра Янника и Карлоса в обороне. На самом деле, они даже не защищаются. Они наносят ответный удар. Я могу вести с ними взаимообмен, но мой удар должен быть действительно хорошим, иначе мне не удастся обыграть их в розыгрыше. Они двигаются так же хорошо, как Рафа и Новак в свои лучшие времена. Но их удар летит быстрее, чем у Федерера и Джоковича», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Ранее Фриц снялся с турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 21 по 27 октября. Также на турнире не выступит его соотечественник Себастьян Корда (22-й в рейтинге ATP).