Александр Зверев стал первым четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго раунда он уверенно обыграл Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Зверев выполнил 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Его соперник пять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Зверев сыграет с победителем пары Монфис – Музетти.