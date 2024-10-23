Александр Зверев стал первым четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго раунда он уверенно обыграл Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Вена. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 19:20 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
48
Маркос Гирон
М. Гирон
Матч продолжался 1 час 12 минут. Зверев выполнил 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Его соперник пять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Зверев сыграет с победителем пары Монфис – Музетти.
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