Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев стал первым четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене

Александр Зверев стал первым четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго раунда он уверенно обыграл Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Вена. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 19:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Маркос Гирон
48
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Матч продолжался 1 час 12 минут. Зверев выполнил 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Его соперник пять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Зверев сыграет с победителем пары Монфис – Музетти.

Материалы по теме
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android