Каспер Рууд: игроки постоянно жалуются на мячи, это становится утомительно

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» норвежец Каспер Рууд затронул проблему качества мячей в туре.

«Игроки часто жалуются на мячи, это становится утомительно. «У меня с локтем одно, другое, я не могу мощно бить, они подходят лучше этому игроку, и так далее»… Да ладно… Просто играйте», — приводит слова Рууда Nothing Major Podcast.

Ранее Даниил Медведев заявил, что некоторые игроки верят в теорию заговора относительно мячей, производимых после пандемии коронавируса.

«Считаю, что моя игра сильно поменялась. И я пытаюсь понять, поменялась ли она, потому что я меняюсь, или поменялось что-то не от меня зависящее», — заявил российский теннисист.