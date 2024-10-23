Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд: игроки постоянно жалуются на мячи, это становится утомительно

Каспер Рууд: игроки постоянно жалуются на мячи, это становится утомительно
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» норвежец Каспер Рууд затронул проблему качества мячей в туре.

«Игроки часто жалуются на мячи, это становится утомительно. «У меня с локтем одно, другое, я не могу мощно бить, они подходят лучше этому игроку, и так далее»… Да ладно… Просто играйте», — приводит слова Рууда Nothing Major Podcast.

Ранее Даниил Медведев заявил, что некоторые игроки верят в теорию заговора относительно мячей, производимых после пандемии коронавируса.

«Считаю, что моя игра сильно поменялась. И я пытаюсь понять, поменялась ли она, потому что я меняюсь, или поменялось что-то не от меня зависящее», — заявил российский теннисист.

Материалы по теме
«Есть такая теория заговора». Даниил Медведев — о теннисных мячах после ковида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android