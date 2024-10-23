Новак Джокович объяснил своё снятие с «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё снятие с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

«К сожалению, в этом году я не сыграю на «Мастерсе» в Париже. Извините все, кто надеялся увидеть мою игру. Желаю всем теннисистам, спонсорам, организаторам и болельщикам отличного турнира. После семи титулов у меня осталось много замечательных воспоминаний. Надеюсь вернуться в следующем году», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.