Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Базеле, где сыграет с Беном Шелтоном

Бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария). В матче 1/16 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино — 6:3, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 1 минуты. Швейцарский спортсмен выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта (100%). На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнт из трёх заработанных.

В 1/8 финала соревнований в Базеле Вавринка сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном, обыгравшим в первом круге аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.