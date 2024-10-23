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Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Базеле, где сыграет с Беном Шелтоном

Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Базеле, где сыграет с Беном Шелтоном
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Бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария). В матче 1/16 финала он в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино — 6:3, 3:6, 7:5.

Базель. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 19:10 МСК
Адриан Маннарино
57
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Стэн Вавринка
169
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Матч продолжался 2 часа 1 минуты. Швейцарский спортсмен выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта (100%). На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнт из трёх заработанных.

В 1/8 финала соревнований в Базеле Вавринка сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном, обыгравшим в первом круге аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

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