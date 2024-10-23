Карен Хачанов кратко прокомментировал победу в первом круге на турнире в Вене
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал своё выступление в стартовом матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В поединке первого раунда он уверенно обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Вена. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
78
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
«Сегодня была хорошая и солидная игра», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.
Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).
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