Карен Хачанов кратко прокомментировал победу в первом круге на турнире в Вене

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал своё выступление в стартовом матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В поединке первого раунда он уверенно обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Сегодня была хорошая и солидная игра», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).