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Карен Хачанов кратко прокомментировал победу в первом круге на турнире в Вене

Карен Хачанов кратко прокомментировал победу в первом круге на турнире в Вене
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал своё выступление в стартовом матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В поединке первого раунда он уверенно обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Вена. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Тьяго Уайлд
78
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

«Сегодня была хорошая и солидная игра», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

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