Андрей Рублёв — Алехандро Табило: россиянин на тай-брейке выиграл 1-й сет матча в Базеле

Завершился первый сет матча седьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с представителем Чили Алехандро Табило (21-й в рейтинге ATP) в рамках хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Стартовая партия на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3) осталась за Рублёвым. На счету россиянина девять эйсов, три двойные ошибки, при этом ни одного реализованного брейк-пойнта.

Отметим, что теннисисты впервые играют друг с другом на турнире уровня ATP.

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).