Андрей Рублёв — Алехандро Табило: россиянин на тай-брейке выиграл 1-й сет матча в Базеле
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Завершился первый сет матча седьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с представителем Чили Алехандро Табило (21-й в рейтинге ATP) в рамках хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Стартовая партия на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3) осталась за Рублёвым. На счету россиянина девять эйсов, три двойные ошибки, при этом ни одного реализованного брейк-пойнта.
Базель. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 21:35 МСК
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|3
|
|0
21
Алехандро Табило
А. Табило
Отметим, что теннисисты впервые играют друг с другом на турнире уровня ATP.
Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).
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