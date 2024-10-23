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Александр Зверев поделился эмоциями после победы над Гироном на турнире в Вене

Александр Зверев поделился эмоциями после победы над Гироном на турнире в Вене
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго раунда он уверенно обыграл Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Вена. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 19:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Маркос Гирон
48
США
Маркос Гирон
М. Гирон

«Мне показалось, во втором сете он подавал просто невероятно. У меня было не так много шансов атаковать с линии, потому что он подавал очень хорошо. Конечно, я так рад, что мне удалось победить в двух сетах. Когда дело доходит до тай-брейка, нет гарантии выигрыша. Особенно когда соперник играет в фантастический теннис. Я рад, что дошёл до четвертьфинала», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Александр Зверев сыграет с победителем пары Монфис — Музетти.

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