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Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Базеле, не испытав проблем в матче с Табило

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Базеле, не испытав проблем в матче с Табило
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария). В матче 1/8 финала он в двух сетах обыграл 21-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило — 7:6 (7:3), 6:1.

Базель. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 21:35 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Алехандро Табило
21
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Матч продолжался 1 час 13 минут. Российский спортсмен выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта.

В 1/4 финала соревнований в Базеле Рублёв сыграет с победителем матча между бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой и американским теннисистом Беном Шелтоном.

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