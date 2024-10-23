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«Друзья смеются над этим». Роддик — о попадании в список «50 самых сексуальных мужчин»

«Друзья смеются над этим». Роддик — о попадании в список «50 самых сексуальных мужчин»
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Чемпион US Open — 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик рассказал, как друзья отреагировали на его место в списке «50 самых сексуальных мужчин всех времён», опубликованном в журнале Teen People в 2004 году.

«Это было просто странно. Честно говоря, я был обычным парнем, а потом начал выигрывать теннисные матчи и смог позволить себе дом. Казалось, что всё изменилось. Теперь мои друзья смеются над этим», — приводит слова Роддика People.

В 2003 году Роддик выиграл титул US Open, победив в финале Хуана Карлоса Ферреро из Испании. Также он четыре раза доходил до финала турниров «Большого шлема» (три раза на Уимблдоне и на US Open), но во всех проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. На счету американца 32 победы на турнирах АТP. В 2003-2004 годах на протяжении 13 недель Роддик возглавлял рейтинг АТР.

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