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Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября
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В среду, 23 октября, прошли матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. Свой матч провёл и российский теннисист седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в Швейцарии.

Теннис. ATP-500, Базель. 23 октября. Результаты:

Первый круг:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:5, 6:1;
  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:2;
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 3:6, 6:3;
  • Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 6:3, 5:7.

Второй круг:

  • Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 1:6, 6:7;
  • Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:3), 6:1.
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