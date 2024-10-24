Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 23 октября

В среду, 23 октября, прошли матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. Свой матч провёл и российский теннисист седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в Швейцарии.

Теннис. ATP-500, Базель. 23 октября. Результаты:

Первый круг:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 7:5, 6:1;

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:2, 6:2;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 3:6, 6:3;

Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 6:3, 5:7.

Второй круг: