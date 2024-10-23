Мирра Андреева рассказала, как устроила необычный досуг для своей сестры Эрики

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как устроила квест для своей сестры 65-й ракетки мира Эрики Андреевой.

«Я сделала что-то вроде квеста для моей сестры. Купила много маленьких и классных вещей для неё и придумала задания с поиском этих предметов в нашей квартире. Думаю, что ей понравилось. Там были вещички вроде ручек, карандашей, блокнотов. В общем, всё, что ей нравится», — сказала Мирра Андреева в интервью Tennis Channel.

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 21 октября 17-летняя Андреева поднялась на две строчки и теперь занимает 17-е место.