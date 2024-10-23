Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов впервые с февраля одержал пять побед подряд.

Сегодня, 23 октября, Хачанов вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого раунда он уверенно обыграл бразильца Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

В феврале 2024 года Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар), где одержал четыре победы к ряду. После чего россиянин одержал победу в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ). Хачанов завершил выступление на стадии второго круга, прервав февральскую серию из пяти побед.

Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).