Маттео Берреттини обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет € 2 470 310.

В матче второго круга он обыграл 15-ю ракетку мира американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Берреттини выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Его соперник семь раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 17 заработанных.

Следующим соперником Берреттини в Вене станет победитель матча Карен Хачанов — Брэндон Накашима.