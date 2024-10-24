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Маттео Берреттини обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене

Маттео Берреттини обыграл Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет € 2 470 310.

В матче второго круга он обыграл 15-ю ракетку мира американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:3.

Вена. 2-й круг
23 октября 2024, среда. 20:50 МСК
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Маттео Берреттини
41
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Берреттини выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Его соперник семь раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 17 заработанных.

Следующим соперником Берреттини в Вене станет победитель матча Карен Хачанов — Брэндон Накашима.

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