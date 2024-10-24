Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 23 октября

Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 23 октября
Комментарии

В среду, 23 октября, прошли матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч провёл и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 23 октября.

Первый круг:

  • Григор Димитров (Болгария) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 7:5;
  • Томаш Махач (Чехия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6, 6:1;
  • Брэндон Накашима (США) — Томми Пол (США) — 6:4, 6:4;
  • Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 6:2, 6:4:

Второй круг:

  • Александр Зверев (Германия) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 7:5;
  • Фрэнсис Тиафо (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 7:6, 3:6.
Материалы по теме
Рублёв пробился в четвертьфинал Базеля. А Хачанов одержал уже пятую победу подряд
Рублёв пробился в четвертьфинал Базеля. А Хачанов одержал уже пятую победу подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android