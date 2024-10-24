Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 23 октября
В среду, 23 октября, прошли матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч провёл и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.
Теннис. ATP-500, Вена. 23 октября.
Первый круг:
- Григор Димитров (Болгария) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 7:5;
- Томаш Махач (Чехия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6, 6:1;
- Брэндон Накашима (США) — Томми Пол (США) — 6:4, 6:4;
- Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 6:2, 6:4:
Второй круг:
- Александр Зверев (Германия) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 7:5;
- Фрэнсис Тиафо (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 7:6, 3:6.
Комментарии