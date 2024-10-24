Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 23 октября

В среду, 23 октября, прошли матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч провёл и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 23 октября.

Первый круг:

Григор Димитров (Болгария) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 7:5;

Томаш Махач (Чехия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 7:6, 6:1;

Брэндон Накашима (США) — Томми Пол (США) — 6:4, 6:4;

Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 6:2, 6:4:

Второй круг: