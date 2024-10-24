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«Это нормально, что иногда я ложусь спать в 20:30?» Серена Уильямс — о своём режиме сна

«Это нормально, что иногда я ложусь спать в 20:30?» Серена Уильямс — о своём режиме сна
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс задалась вопросом о своём режиме сна.

«Это нормально, что иногда я ложусь спать в 20:30?» — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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