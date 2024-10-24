Дарья Касаткина одержала волевую победу над 73-й ракеткой мира в 1/8 финала в Токио
Поделиться
11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче 1/8 финала она обыграла американку Маккартни Кесслер (73-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:1.
Токио (ж). 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 08:20 МСК
73
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|6
9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 58 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы два эйса, столько же двойных ошибок и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти.
В 1/4 финала соревнований в столице Японии Касаткина сыграет с другой представительницей США 155-й ракеткой мира Софьей Кенин.
Комментарии
- 24 октября 2024
-
10:38
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
09:54
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:30
-
01:00
-
00:52
-
00:35
-
00:26
-
00:25
- 23 октября 2024
-
23:59
-
23:51
-
23:49
-
23:30
-
22:57
-
22:49
-
22:34
-
22:24
-
21:58
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
20:53
-
20:42
-
20:35
-
20:26
-
19:57
-
19:55
-
19:30