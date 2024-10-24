Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина одержала волевую победу над 73-й ракеткой мира в 1/8 финала в Токио

Дарья Касаткина одержала волевую победу над 73-й ракеткой мира в 1/8 финала в Токио
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче 1/8 финала она обыграла американку Маккартни Кесслер (73-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Токио (ж). 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 08:20 МСК
Маккартни Кесслер
73
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 58 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы два эйса, столько же двойных ошибок и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти.

В 1/4 финала соревнований в столице Японии Касаткина сыграет с другой представительницей США 155-й ракеткой мира Софьей Кенин.

Сетка турнира в Токио
Календарь турнира в Токио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android