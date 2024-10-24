Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 24 октября
Сегодня, 24 октября, пройдут матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.
Теннис. ATP-500, Базель. 24 октября (время начала матчей — приблизительное):
1/8 финала:
- 15:00 мск. Стефанос Циципас (Греция) - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
- 16:00 мск. Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Артюр Фис (Франция).
- 17:00 мск. Стэн Вавринка (Швейцария) - Бен Шелтон (США).
- 17:30 мск. Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
- 19:00 мск. Доминик Штрикер (Швейцария) - Хольгер Руне (Дания).
- 20:30 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
Комментарии