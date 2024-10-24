Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 24 октября

Сегодня, 24 октября, пройдут матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.

Теннис. ATP-500, Базель. 24 октября (время начала матчей — приблизительное):

1/8 финала: