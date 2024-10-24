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Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 24 октября

Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 24 октября
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Сегодня, 24 октября, пройдут матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч проведёт и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 24 октября (время начала матчей — приблизительное).

  • 13:00 мск. Якуб Меншик (Чехия) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 14:30 мск. Лучано Дардери (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
  • 15:00 мск. Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • 16:00 мск. Григор Димитров (Болгария) — Томаш Махач (Чехия);
  • 19:00 мск. Флавио Коболли (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 20:30 мск. Карен Хачанов (Россия) — Брэндон Накашима (США).
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