Чемпионка US Open Эмма Радукану поделилась атмосферным кадром из ресторана

Чемпионка US Open — 2021, 55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась атмосферным кадром из ресторана на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Радукану в социальных сетях

Ранее Эмма Радукану сообщила, что не выступит на хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге, который состоится на следующей неделе.

После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году 21-летняя британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA. Отметим, что спортсменка была замечена за рулём своей старой подержанной машины «Дачия Сандеро», которую она приобрела за £ 5 тыс. четыре года назад. Об этом сообщила британская газета The Sun. Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за низких результатов. Стоимость этой машины составляла £ 125 тыс.