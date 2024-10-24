«Он больше не заботится о рейтинге». Энди Роддик — о Новаке Джоковиче

Бывший теннисист чемпион US Open – 2003 экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о графике 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Он старается составить расписание так, чтобы у него было достаточно матчей перед крупными турнирами, но на самом деле, судя по тому, что говорит Новак, он больше не заботится о рейтинге. Он не может вечно занимать первое место в рейтинге. На этом этапе его карьеры он будет выбирать места, не будет беспокоиться о Париже, не будет играть в Турине», — приводит слова Роддика Tennis Infinity со ссылкой на подкаст американца.

Напомним, Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября, и рискует не попасть на Итоговый чемпионат ATP — 2024.